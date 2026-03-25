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25.03.2026 06:31:29
AUSTRIACARD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AUSTRIACARD hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AUSTRIACARD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 EUR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat AUSTRIACARD 97,7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat AUSTRIACARD im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 360,17 Millionen EUR im Vergleich zu 392,29 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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