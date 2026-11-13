AUSTRIACARD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AUSTRIACARD hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105,2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at