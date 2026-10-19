FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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19.10.2026 17:19:28
Austrian Airlines flight from Tel Aviv makes emergency landing after bomb threat
An Austrian Airlines flight from Tel Aviv to Vienna made an emergency landing in Bulgaria after a bomb threat was reported near the Bulgarian-Romanian border. A MiG-29 fighter jet escorted the plane.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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