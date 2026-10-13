KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.10.2026 10:56:48
Ausverkauf bei Chip-Aktien nach Warnung des IWF vor einer KI-Blase
Halbleitererzeuger gelten als Gewinner des KI-Booms, sackten aber nach der IWF-Warnung stark ab. Auslöser dürften auch Sorgen über zunehmende Konkurrenz aus China gewesen seinWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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