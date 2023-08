Auswärtiges Amt - Keine ausreisewilligen Deutschen mehr im Niger

Berlin (Reuters) - Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger haben nach Angaben des Auswärtigen Amtes rund 60 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das Land verlassen.

"Wir gehen nicht davon aus, dass derzeit noch Deutsche im Land sind, die ausreisewillig sind", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Es sei noch eine geringe zweistellige Zahl an deutschen Zivilisten im Land. Sie hätten das Angebot zur Ausreise nicht wahrgenommen.

Die Lage im Niger ist nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes weiter in Fluss. Die Ministerien würden nach wie vor von hohen Beamten geführt, die Ministerposten seien nicht besetzt. Auch ein Regierungsprogramm der Militärjunta sei nicht bekannt. All dies deute weiter darauf hin, dass der Putsch eine "sehr improvisierte Natur" gehabt habe. Verschiedenen Berichten zufolge seien mehr als 180 Personen von den Putschisten festgenommen worden, darunter auch Minister der gestürzten demokratisch gewählten Regierung. Dem Auswärtigen Amt lägen keine Erkenntnisse vor, dass russische Kräfte bei dem Putsch eine Rolle gespielt hätten. Im Zusammenhang mit dem Putsch habe es einen Anstieg pro-russischer Desinformation gegeben.

Der Ministeriumssprecher verwies darauf, dass eine Abordnung der westafrikanischen Staatengruppe Ecowas zu Vermittlungsbemühungen in der nigrischen Hauptstadt Niamey sei. Zu Medienberichten, dass die Gruppe bereits wieder abgereist sei, lägen ihm keine Kenntnisse vor. "Wir unterstützen die derzeit laufenden Vermittlungsbemühungen, und wir hoffen, dass auf diesem Weg eine Lösung gefunden werden kann."

