Auswahl des Chvaletice-Manganprojekts von Euro Manganese als Projekt zur Unterstützung im Rahmen der zwischenstaatlichen Partnerschaft für die Mineralsicherheit

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, bestätigen zu können, dass sein Chvaletice-Manganprojekt ("Chvaletice" oder das "Projekt") in der Tschechischen Republik als ein Projekt bekannt gegeben wurde, das im Rahmen der zwischenstaatlichen Partnerschaft für die Mineralsicherheit (Minerals Security Partnership, "MSP") unterstützt wird. Die MSP ist ein Zusammenschluss von 13 Ländern und der Europäischen Union (die "Partner"), auf die mehr als 50 Prozent des weltweiten BIP entfallen, mit dem Ziel, Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors zu fördern, um weltweit diversifizierte, sichere und verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen.



Wesentliche Aspekte

Die MSP traf sich gestern in London, um über verantwortungsvolle Investitionen in kritische Mineralien zu diskutieren, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der MSP und der globalen Finanzwelt zu stärken.

Die MSP kündigte an, dass die Partner daran arbeiten, 17 Projekte voranzutreiben , die ein hohes Potenzial haben, zur Entwicklung verantwortungsvoller Lieferketten für kritische Mineralien beizutragen, und die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (Environment, Social, Governance, "ESG") aufweisen.

Chvaletice ist das einzige Manganprojekt unter den 17 Projekten, und Euro Manganese ist eines von nur drei Unternehmen, die in der MSP explizit erwähnt werden, wobei auf Chvaletice Bezug genommen und das Potenzial des Bécancour-Projekts des Unternehmens in Québec anerkannt wird.

Die Projekte sollen unterstützt werden, indem die kollektiven finanziellen und diplomatischen Ressourcen der 14 Partner der MSP und der mit der MSP zusammenarbeitenden privaten Geldgeber genutzt werden, um verantwortungsvolle Investitionen in wichtige Mineralienprojekte zu fördern.

Die Aufnahme von Chvaletice in die MSP zeigt, dass das Projekt führende ESG-Standards erfüllt und ein Beispiel für die Grundsätze für verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien der MSP ist.

Die Förderung durch die EU und Kanada und die Auswahl als strategisches Projekt zeigen, dass das Chvaletice-Projekt von den MSP-Partnern auf höchster Ebene unterstützt wird. Die Nominierung des Projekts wurde von der Tschechischen Republik unterstützt.

Die EU und Kanada engagieren sich im Rahmen der MSP und ihrer bilateralen strategischen Partnerschaft im Rohstoffbereich stark für Chvaletice, wodurch die MSP-Partner und die Finanzinstitute des Privatsektors verstärkt auf die Chvaletice- und Bécancour-Projekte aufmerksam werden.



Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

"Die Auswahl als kritisches Projekt durch die Minerals Security Partnership unterstreicht die Bedeutung des Chvaletice-Manganprojekts. Die Unterstützung durch die MSP und die Möglichkeit, die kollektiven finanziellen und diplomatischen Ressourcen der MSP-Partner sowie der mit der MSP zusammenarbeitenden Finanziers aus dem Privatsektor zu nutzen, stellt eine große Chance für das Unternehmen dar. Chvaletice als einziges Manganvorkommen in Europa und Bécancour als einziges Projekt zur Verarbeitung von hochreinem Mangan in Québec werden wichtige Glieder in der Entwicklung nachhaltiger und transparenter westlicher Batterielieferketten sein. Dass Chvaletice als eines der ersten Projekte im Rahmen der MSP ausgewählt wurde, ist auch eine Anerkennung der hervorragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bilanz von Chvaletice. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den MSP-Partnern und den Finanzinstituten des Privatsektors, um die Unterstützung und Finanzierung dieser wichtigen Projekte im Bereich der Batterie-Rohstoffe voranzutreiben."

Über die Partnerschaft für die Mineralsicherheit (Minerals Security Partnership, "MSP")

Die MSP ist ein Zusammenschluss von 14 Partnern mit dem Ziel, Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors in verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien weltweit zu katalysieren. Die MSP zielt darauf ab, die Entwicklung diversifizierter und nachhaltiger Lieferketten für kritische Energiemineralien zu beschleunigen, indem sie mit den Regierungen der Gastländer und der Industrie zusammenarbeitet, um gezielte finanzielle und diplomatische Unterstützung für strategische Projekte entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Zu den MSP-Partnern gehören Australien, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Norwegen, die Republik Korea, Schweden, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union (vertreten durch die Europäische Kommission). Die MSP arbeitet mit einer Reihe von projektbezogenen Arbeitsgruppen, die Projektträger einbeziehen, die Kompatibilität von Projekten mit den ESG-Standards und den strategischen Zielen der MSP bewerten und mögliche Formen der Unterstützung durch die MSP beurteilen.

Die Grundsätze für verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien der MSP umfassen:

Verantwortungsvoller Umgang mit der natürlichen Umwelt;

Beteiligung an Konsultations- und Partizipationsprozessen im Zusammenhang mit dem Zugang zu und dem Erwerb von Land;

Engagement für sinnvolle, kontinuierliche Konsultationen mit den Gemeinschaften;

Gewährleistung von sicheren, fairen, integrativen und ethischen Bedingungen in der Gemeinschaft und am Arbeitsplatz;

Wirtschaftlicher Nutzen für Arbeitnehmer und lokale Gemeinschaften; und

Gewährleistung transparenter, ethischer Geschäftsabläufe.

Weitere Informationen über die MSP finden Sie unter https://www.state.gov/minerals-security-partnership/

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und untersucht die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist an der TSXV und an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

