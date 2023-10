Auswärtiges Amt bekräftigt: Deutsche sollen aus dem Libanon ausreisen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt hat Deutsche im Libanon erneut zur Ausreise ausgerufen. Auf der Krisenvorsorgeliste Elefand seien ungefähr 1100 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die eingetragen hätten, dass sie sich im Libanon aufhalten, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Und: "Sie wissen, dass wir eine Ausreiseaufforderung in der letzten Woche an die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger herausgegeben haben. Wir bitten deshalb alle Deutschen, die sich im Libanon befinden, jetzt auszureisen." Allein bis zum Mittag habe es 17 kommerzielle Flüge gegeben. Er sagte: "Die Lage ist ernst und wer ausreisen kann, soll jetzt möglichst ausreisen."/cn/DP/ngu