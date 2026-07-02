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02.07.2026 13:20:39
Auswärtiges Amt verurteilt russischen Angriff auf Kiew
BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt (AA) hat den schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und weitere Teile des Landes verurteilt. "Menschen wurden im Schlaf getötet oder verletzt, Wohnhäuser zerstört und zivile Infrastruktur wie eine medizinische Einrichtung schwer beschädigt", sagte ein AA-Sprecher. Die Bilder aus der Nacht seien "erschütternd" und zeigten einmal mehr: "Russland setzt seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Brutalität fort."
Kreml-Chef Wladimir Putin zeige keine Verhandlungsbereitschaft. "Er setzt weiter auf Raketen- und Drohnenterror gegen die Bevölkerung, während Russland an der Front enorme Verluste bei seiner Aggression gegen die Ukraine erleidet", sagte der Sprecher. Deswegen erhöhe Deutschland mit seinen Partnern den Druck auf Moskau. Auf dem Nato-Gipfel in Ankara in der kommenden Woche werde es auch um die Unterstützung für die Ukraine gehen.
Bei den russischen Angriffen auf Kiew seien mindestens 13 Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gab es mindestens 86 Verletzte. Die Angriffswelle traf erneut zahlreiche Wohnhäuser und andere zivile Objekte./eub/DP/jha
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