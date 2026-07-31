|
31.07.2026 16:57:38
Auswärtiges Amt warnt vor IT-Fachkräften aus Nordkorea
BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt warnt gemeinsam mit anderen Staaten vor IT-Fachkräften aus Nordkorea. "Nordkorea stützt sich auf ein Netzwerk qualifizierter IT-Fachkräfte, die innerhalb und außerhalb Nordkoreas eingesetzt werden, um sich falsche Identitäten zu beschaffen und in Remote-Arbeit Einkommen zu erzielen, mit dem die rechtswidrigen Kernwaffen- und Raketenprogramme Nordkoreas finanziert werden", heißt es in einer Mitteilung.
"Nordkoreanische IT-Fachkräfte gaben sich als Staatsangehörige anderer Länder aus, um über Online-Plattformen, die private Unternehmen zur Mitarbeitersuche, Beschaffung sowie Beauftragung von Dienstleistungen betreiben, Arbeit und Einkommen zu erhalten", warnen die Unterzeichner. Zudem bedrohten sie Unternehmen von innen und seien an Datenabfluss sowie dem Diebstahl von Kryptowährungen und sensiblen Informationen beteiligt. Dabei setzten sie immer raffiniertere Methoden ein, auch unter Nutzung von Künstlicher Intelligenz, um ihre Identitäten zu verschleiern und ihre Aktivitäten weltweit auszuweiten.
"Wir fordern alle Länder, Unternehmen und andere Akteure dringend auf, sich eingehender mit dem nordkoreanischen IT-Fachkräfte-System zu befassen und Maßnahmen zur Bekämpfung der unten aufgeführten Taktiken zu ergreifen", heißt es weiter. So sollten Unternehmen, die Online-Plattformen betreiben, ihre Gegenmaßnahmen verstärken, etwa durch die Verbesserung der Identitätsprüfung.
Der Warnhinweis wurde von Deutschland gemeinsam mit den USA, Japan, Südkorea, Australien, Frankreich, Italien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den Niederlanden veröffentlicht./vrb/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.