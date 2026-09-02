Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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02.09.2026 16:48:56
Ausweitung der Ölförderung: Chevron legt nach neuem Trump-Deal in Venezuela vor
Venezuela rückt wieder ins Zentrum der globalen Ölindustrie. Der US-Konzern Chevron plant dort eine massive Ausweitung seiner Förderung - und setzt auf Investitionen über Jahrzehnte. Auch Washington verfolgt weitreichende Interessen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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