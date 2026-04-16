Wizz Air Aktie

Wizz Air für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.04.2026 13:23:38

Auswertung: Fast so viele Urlaubsflüge wie vor Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Touristen finden in diesem Sommer an deutschen Flughäfen ein ähnlich großes Angebot an Urlaubsflügen wie vor der Corona-Krise. Gut 115 Millionen Sitze auf der Kurz- und Mittelstrecke bedeuten 99 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2019, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. Verglichen wurden jeweils die Sechs-Monats-Abschnitte von April bis September. Vor allem in die Zielgebiete Südeuropa (110 Prozent) und Nordafrika/Levante (134 Prozent) sind deutlich mehr Flugzeuge unterwegs.

Im internationalen Vergleich hat sich der Luftverkehr in Deutschland langsamer erholt als in den meisten übrigen Staaten Europas. Weggefallen sind vor allem innerdeutsche Flüge, die nur noch 55 Prozent des Angebots aus 2019 erreichten. Dieser Sektor wuchs aber zuletzt mit einer Steigerung von 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum am schnellsten.

Flugverkehr in Europa wächst schneller

Unter dem Strich beträgt das aktuelle Sitzplatzangebot in Deutschland in dem Sechs-Monate-Zeitraum gut 146 Millionen Sitzplätze. Das sind 2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, aber auch 7 Prozent weniger als im letzten Jahr vor der Covid-Pandemie. Im übrigen Europa ist das Angebot im gleichen Zeitraum um 16 Prozent gewachsen.

Vor allem internationale Punkt-zu-Punkt-Airlines wie Ryanair oder Wizz machen weiterhin einen großen Bogen um die deutschen Flughäfen mit ihren hohen Gebühren und Steuern. Außerhalb Deutschlands haben diese Unternehmen ihr Angebot seit 2019 um 43 Prozent gesteigert, während hierzulande nur noch 88 Prozent des Angebots von 2019 am Markt sind.

Ryanair konzentriert sich dabei auf kleinere Flughäfen wie Memmingen, Weeze oder Karlsruhe/Baden-Baden, die damit überdurchschnittliche viele Urlaubsreisen anbieten können. Ein deutlich abgespecktes Angebot gibt es hingegen in Leipzig, Stuttgart oder Berlin./ceb/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wizz Air

mehr Nachrichten

Analysen zu Wizz Air

mehr Analysen
05.06.25 Wizz Air Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 4,34 -5,10% easyJet plc
Fraport AG 73,10 -3,43% Fraport AG
Lufthansa AG 7,58 -3,27% Lufthansa AG
Ryanair 24,54 -3,61% Ryanair
Wizz Air 11,04 -3,33% Wizz Air

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen