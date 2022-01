Auszubildende berichten aus ihrem Arbeitsalltag bei Vodafone

Die letzte Prüfung ist endlich bestanden und die Abschlussfeier wird bereits geplant. Bald heißt es für viele: Adieu Schule und hallo Arbeitswelt. Für Jugendliche bedeutet der Ausbildungsstart mehr Unabhängigkeit. Sie verdienen ihr eigenes Geld, sammeln Praxiserfahrungen und können sich selbst verwirklichen. Ein lebensveränderndes Ereignis.Wenn die Entscheidung für eine Ausbildung gefallen ist, stellt sich die Frage, welcher Beruf in welchem Unternehmen erlernt werden soll? Schwierig zu beantworten – bei der Vielzahl an Jobangeboten und Unternehmen. Vodafone erleichtert Schulabsolventen die Wahl und bietet eine große Palette unterschiedlicher Ausbildungsberufe an. Vom IT-Systemelektroniker, über die Einzelhandelskaufleute bis hin zu den medizinischen Fachangestellten und Köchen, ist alles dabei. Berufsstart bei VodafoneAusbildung, Duales Studium & Trainees in der ÜbersichtZum BeitragFür die angehenden Fachinformatiker Oliver und Shannon begann die Vodafone-Reise in 2020. Im selben Jahr entschieden sich auch Simeon und Zainab dazu, eine kaufmännische Ausbildung bei dem Düsseldorfer Digitalisierungskonzern zu beginnen. Zu Gast bei Antenne Düsseldorf erzählten die vier Azubis, was ihre Ausbildung bei Vodafone ausmacht und wie ihre ersten beiden Lehrjahre bisher verlaufen sind. Zudem berichten sie gemeinsam mit Christina Moeser von der Unternehmerschaft Düsseldorf, was hinter dem Ausbildungsbotschafter-Programm steckt und wie sie sich dabei engagieren. Die Auszubildenden Zainab Et Tamdy und Simeon Vassiliadis im Video-Interview mit Antenne Düsseldorf.„Alle sechs Monate wechseln wir die Abteilung und bekommen dadurch einen vielfältigen Einblick in den Beruf des Fachinformatikers. Wir fahren auch zu Events, erleben den direkten Kontakt zu Kunden und sitzen nicht nur vorm Rechner. Am Ende sind wir breit aufgestellt und haben eine vielseitige Ausbildung in der Tasche“, sagt Shannon Noethen, Auszubildender zum Fachinformatiker im 2. Lehrjahr.Aus dem kaufmännischen Bereich erzählt Zainab: „Menschen und Technik sind zwei Punkte, die mir sehr am Herzen liegen. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn Kundinnen und Kunden unseren Shop mit einem Lächeln verlassen, weil ich ihnen bei Fragen oder Problemen weiterhelfen konnte.“Die vollständigen Radio-Beiträge anhören Simeon und Zainab berichten von ihrer Ausbildung zu Fachkräften im Einzelhandel Oliver und Shannon über ihre Ausbildung als Fachinformatiker:inOliver Dixken und Shannon Noethen sind Ausbildungsbotschafter bei Vodafone.Vodafone ist schon seit Beginn des Ausbildungsbotschafters mit an Bord und unterstützt die Auszubildenden dabei, wenn sie in Schulen gehen und den dortigen Schülerinnen und Schülern die Ausbildungsberufe näher bringen – und damit die Entscheidung für einen Beruf zu erleichtern.Der Beitrag Auszubildende berichten aus ihrem Arbeitsalltag bei Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.