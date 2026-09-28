Autagco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Autagco stellte am 25.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 0,71 Millionen SGD, gegenüber 1,42 Millionen SGD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 50,0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at