Autarke 5G-Netze und smarte Alleskönner für Fabrikhallen

5G: ‘Campus Isolated’ bringt komplett autarke Campus-Netze 5G: ‘Dedicated Multi-Access Edge Computing’ mit Rechenservices direkt im Unternehmen IoT: ‘Modbus Cloud Connect’ hilft Energie-Verbrauch in Industriehallen zu optimieren Damit Maschinen in Fabrikhallen miteinander kommunizieren können, braucht es schnellen Mobilfunk und das Internet der Dinge (IoT). Pünktlich zur Hannover-Messe 2023 stellt Vodafone mit ‚Campus Isolated‘ eine neue Lösung vor, mit der Unternehmen ein komplett eigenständiges, autarkes Campus-Netz auf 5G-Basis errichten können. Damit sensible Daten den Unternehmenscampus nicht verlassen müssen, bietet Vodafone zudem nun den Service ‚Dedicated Multi-Access Edge Computing‘ (kurz: MEC) an – das sind leistungsstarke Computer für Rechen- und Speicherservices direkt am Ort des Geschehens. Bereits gestern hat Vodafone mit ‚Modbus Cloud Connect‘ einen smarten Alleskönner für die nachträgliche Vernetzung bestehender Produktionsanlagen vorgestellt. 5G in der Industrie5G bringt vor allem für die Industrie Vorteile. Produktionsanlagen oder Maschinen können in Echtzeit aus der Ferne gesteuert und überwacht werden. Auch mobile Roboter, autonom fahrende Transportsysteme oder AR- und VR-basierte Assistenzsysteme erhalten mit 5G Einzug in Fabrik- und Logistikhallen. Dabei müssen Daten möglichst in Echtzeit verarbeitet werden. Doch die Anforderungen in jedem Unternehmen sind unterschiedlich, sodass die Netze individuell gestaltet werden müssen. Mit ‚Campus Isolated‘ bietet Vodafone nun eine Lösung an, mit der Betriebe eigene Mobilfunk-Netze auf 5G-Basis errichten können. Die Netze arbeiten komplett autark ohne Anbindung an das übergreifende Vodafone Mobilfunk-Netz. Dafür nutzt es eigene Frequenzen. Innerhalb von Gebäuden werden zusätzliche Funkzellen in Betrieb genommen und die Datenverarbeitung erfolgt direkt am Firmensitz. Diese Lösung bietet maximale Sicherheit für besonders sensible Unternehmensdaten, weil sie den geschlossenen Bereich des lokalen Mobilfunk-Netzwerkes nicht verlassen. ‚Campus Isolated‘ ergänzt das bestehende Angebot von Vodafone für 5G-Netze in Unternehmen. Im Rahmen von ‚Campus Flex‘ nutzt Vodafone die Technologie ‚Network Slicing‘, um Kapazität im bestehenden Mobilfunk-Netz für Geschäftskunden zu reservieren. ‚Campus Private‘ ist dagegen eine hybride Lösung, mit der sich die Vorteile aus privatem und öffentlichem Netz auf Basis eigener Hardware, der Vodafone RedBox, am Kundenstandort kombinieren lassen. Alexander Saul, Geschäftsführer Firmenkunden bei Vodafone Deutschland: „Der Markt für 5G-basierte Campus-Netze wächst. Viele Firmen-Netze sind noch im Testbetrieb und die Unternehmen erproben Lösungen zur Automation von Produktion und Prozessen mithilfe von 5G. Wir spüren, dass das Interesse an Campus-Netzwerken bei den Unternehmen branchenübergreifend zunimmt. Besonders viele Anfragen kommen aus dem Transport- und Logistikwesen, sowie aus der Produktion. Aber auch Gesundheitswesen und Landwirtschaft beschäftigen sich mit Campus-Netzwerken.“ 5G Campus-NetzeUnsere Lösungen für KundenZur WebsiteDas unterstreichen auch aktuelle Zahlen des Branchenverbandes Bitkom: Der Digitalverband befragte Ende vergangenen Jahres über 500 Industrie-Unternehmen ab 100 Beschäftigten in Deutschland. Campus-Netze mit 5G wollen 26 Prozent der befragten Unternehmen einrichten oder haben es schon getan. Rund sieben Prozent planen den Bau von Campus-Netzen in Eigenregie und 19 Prozent durch einen Mobilfunk-Anbieter. 26 Prozentvon 500 befragten Unternehmen wollen ein eigenes 5G Campus-Netz einrichten.Dedicated Multi-Access Edge ComputingMulti-Access Edge Computing bringt Rechenleistung aus der Cloud so nah wie möglich zum Endgerät, an dem sie benötigt wird. Dazu wird eine Server-Infrastruktur direkt vor Ort am Unternehmenssitz in Betrieb genommen. Cloud-Speicher, Rechenleistung und Anwendungen werden darüber zur Verfügung gestellt. Daten werden somit viel schneller analysiert, verarbeitet und gespeichert, weil die Wege für die Daten kürzer werden. Dadurch verringern sich die Latenzzeiten deutlich und Anwendungen sind in Echtzeit nutzbar. Modbus Cloud Connect für die Vernetzung der Industrie Bereits gestern hat Vodafone anlässlich der Hannover-Messe mit ‚Modbus Cloud Connect‘ einen smarten Alleskönner für die nachträgliche Vernetzung bestehender Produktionsanlagen vorgestellt. Die smarte IoT-Lösung hilft Unternehmen via Plug & Play beim Energiesparen. Das Gerät ist für alle Modbus RTU betriebenen Maschinen und Anlagen – ein in der Industrie weit verbreitetes Kommunikations-Protokoll – geeignet. Es wird a einer zentralen Schnittstelle angeschlossen und schon lassen sich alle Maschinendaten auslesen. Über Mobilfunk werden diese dann in die Cloud gesendet. Dort übersetzt Modbus Cloud Connect die Daten in ein für Menschen lesbares Format und ermöglicht somit die Analyse zu Fernwartungs- oder Energiemanagement-Zwecken. Modbus Cloud ConnectEnergie sparen per Plug & PlayZur NewsDer Beitrag Autarke 5G-Netze und smarte Alleskönner für Fabrikhallen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.