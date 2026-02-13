Autel Intelligent Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Autel Intelligent Technology A lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Autel Intelligent Technology A 0,970 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,35 Prozent auf 4,84 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 CNY und einen Umsatz von 5,06 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at