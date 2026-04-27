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27.04.2026 06:31:29
Autel Intelligent Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Autel Intelligent Technology A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,29 CNY gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1,30 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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