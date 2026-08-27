Autel Intelligent Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Autel Intelligent Technology A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,37 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Autel Intelligent Technology A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,36 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at