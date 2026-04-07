KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.04.2026 19:12:00
Authentizitätsoffensive: EU-Gremien verbannen KI-Bilder aus ihrer Kommunikation
Inmitten von Deepfake-Wellen und KI-Wahlkämpfen setzen die EU-Institutionen auf Abstinenz bei KI-generierten Inhalten, um das Vertrauen der Bürger zu stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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