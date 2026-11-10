JOJO Aktie
ISIN: INE312M01024
|
10.11.2026 08:00:32
Author Jojo Moyes among UK travellers at risk of EU ban amid digital border system glitches
Errors in entry and exit records leave some Britons wrongly flagged as having overstayed post-Brexit 90-day limit
The writer Jojo Moyes is facing a two-year EU travel ban and €10,000 (£8,300) fine because of glitches with the bloc’s digital security controls.
She is one of a number of UK travellers who say their trips to the EU have not been properly recorded since the introduction of the EU digital entry and exit system (EES).Continue reading...
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