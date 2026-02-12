Authum Investment Infrastucture gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Authum Investment Infrastucture hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,35 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,90 Prozent auf 4,78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Authum Investment Infrastucture 6,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at