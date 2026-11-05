Authum Investment Infrastucture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Authum Investment Infrastucture hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 INR. Im Vorjahresviertel hatte Authum Investment Infrastucture 9,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,09 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,85 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at