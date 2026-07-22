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22.07.2026 06:31:29
Authum Investment Infrastucture stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Authum Investment Infrastucture ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Authum Investment Infrastucture die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,10 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 14,86 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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