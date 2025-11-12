Authum Investment Infrastucture: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Authum Investment Infrastucture hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,18 INR gegenüber 49,63 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,48 Prozent auf 6,09 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,17 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at