Authum Investment Infrastucture: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Authum Investment Infrastucture hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Authum Investment Infrastucture ein EPS von 20,76 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 76,46 Prozent auf 3,43 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 61,61 INR. Im Vorjahr hatte Authum Investment Infrastucture 249,72 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 26,54 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at