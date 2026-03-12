AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
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12.03.2026 21:40:10
Auto Marketplace Stock Down 65% in a Year as One Fund Liquidates $12 Million Stake
On February 17, 2026, Engle Capital Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its stake in ACV Auctions (NYSE:ACVA), exiting 1,213,329 shares worth $12.02 million.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Engle Capital Management completely exited its position in ACV Auctions (NYSE:ACVA), selling 1,213,329 shares. The quarter-end position value dropped by $12.02 million as a result.ACV Auctions operates at scale within the U.S. wholesale automotive market, leveraging a digital platform to streamline vehicle remarketing and data-driven decision-making. Its integrated approach combines marketplace liquidity, proprietary vehicle data, and ancillary financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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