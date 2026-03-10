10.03.2026 10:13:00

Auto-Neuzulassungen legten im Februar um 8,5 Prozent zu

Die Auto-Neuzulassungen haben im Februar 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent auf 21.288 Pkw zugelegt. Klarer Sieger war der Benzin-Hybrid-Antrieb mit einem Plus von 28,7 Prozent. Großer Verlierer war der Diesel-Hybrid mit einem Zulassungsrückgang von 10,6 Prozent. Bei den Elektroautos betrug der Zuwachs 4,9 Prozent auf 4.439 Fahrzeuge. Insgesamt wurden im Februar 27.721 Kfz neu zugelassen (plus 11,6 Prozent).

Bei Motorrädern gab es ein Plus bei den Neuanmeldungen von 20,5 Prozent im Vergleich zum Februar 2025. Trotz schwacher Konjunktur gab es auch bei den Sattelzugmaschinen im Jahresvergleich einen Zuwachs von 27 Prozent. Und nach vielen Monaten des rückläufigen Geschäftes zieht auch der Absatz von Wohnmobilen wieder an: Deren Neuzulassungen steigen im Jahresabstand um 42,5 Prozent.

