Auto Partner öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Auto Partner hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,86 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,72 Milliarden PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at