Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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28.09.2026 05:39:04
Auto parts giant’s shares slide on report of $6.3bn charge
Nidec stock falls as much as 18% in Tokyo following claims by Japan’s Diamond magazineWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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