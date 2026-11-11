Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.11.2026 12:00:00
Auto SR: Microsofts KI-Upscaler läuft auf der Xbox Ally X jetzt auch mobil
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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11.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker (finanzen.at)
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11.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
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11.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.11.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 940,00
|-2,03%
|Microsoft Corp.
|473,95
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