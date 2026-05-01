Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
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01.05.2026 13:01:12
Auto Supplier Magna Trims 2026 Sales Outlook
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Nachrichten zu Magna Inc
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30.04.26
|Ausblick: Magna legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: Magna stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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09.04.26
|Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert (dpa-AFX)
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12.02.26
|Ausblick: Magna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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29.01.26
|Erste Schätzungen: Magna präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)