Berenberg hat das Kursziel für AUTO1 gesenkt, aber die Aktien nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AUTO1 von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Aktien nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Autohändler setze auf Qualität statt Quantität, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag in Rückschau auf das dritte Quartal. Die Berliner hätten bewiesen, dass der operative Hebel auch bei geringeren Absatzvolumina greife.

Erholungsversuch von AUTO1 nach Berenberg-Kaufempfehlung

Die Aktien von AUTO1 haben am Freitag nach ihrer Talfahrt einen Stabilisierungversuch unternommen. Eine zehntägige Verluststrecke, in der sie vom Anfang November erreichten Zwischenhoch etwa 35 Prozent verloren haben, könnte angetrieben von einer Analystenempfehlung enden. Zur Mittagszeit kletterte der Kurs via XETRA mit 5,11 Prozent ins Plus auf 13,79 Euro, nachdem er im frühen Handel noch den tiefsten Stand seit Ende 2024 markiert hatte.

Die Privatbank Berenberg hatte den Gebrauchtwagenhändler, dessen Kurs sich in diesem Jahr halbiert hat, zuvor zum Kauf empfohlen. Nachdem Unternehmenschef Christian Bertermann das dritte Quartal als das profitabelste in der Geschichte bezeichnet hatte, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag in einem Rückblick auf die Zahlen, dass AUTO1 auf Qualität statt Quantität setze.

Das Unternehmen habe bewiesen, dass der operative Hebel auch greife, wenn die Nachfrage unter einer Konsumschwäche leide. Fuhrberg geht davon aus, dass Entscheidungen für einen Autokauf meist nur um einige Monate aufgeschoben werden, was im weiteren Verlauf eine Erholung nach sich ziehen sollte.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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