AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Personalie
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09.09.2026 07:42:06
AUTO1-Aktie: CFO tritt zurück
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Christian Wallentin von seiner Position als Finanzvorstand aus familiären Gründen zurückgetreten. Er ist erst seit Anfang des Jahres CFO.
CEO Christian Bertermann wird das Finanzressort zusätzlich übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der Aufsichtsrat befinde sich bei der Suche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
"Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch", sagte Aufsichtsratschef Hakan Koç. Wallentin wird weiter als "Senior Advisor" bei AUTO1 fungieren.
DOW JONES
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