AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Bilanz vorgelegt
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13.05.2026 16:23:00
AUTO1-Aktie dennoch tiefer: Rekord-Bruttogewinn zum Jahresstart erzielt
In den Monaten Januar bis März verkaufte AUTO1 248.779 Fahrzeuge - ein Anstieg von 21,9 Prozent im Jahresvergleich. Der Umsatz legte um 25,4 Prozent auf 2,437 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn kletterte um 22,4 Prozent auf 289,4 Millionen Euro - laut CEO und Mitgründer Christian Bertermann der höchste Bruttogewinn der Unternehmensgeschichte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3 Prozent auf 59,8 Millionen Euro.
So reagieren Anleger und Analysten
Die Papiere von AUTO1 haben am Mittwoch vorbörslich mit deutlichem Zuwachs auf Quartalszahlen reagiert.
Mit einem Plus von 5,3 Prozent auf Tradegate auf 19,27 Euro verglichen mit dem XETRA-Schluss am Vortag deutet sich im XETRA-Handel der Sprung über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend an. Im XETRA-Haupthandel am Mittwoch beläuft sich das Minus dann auf 2,19 Prozent bei 18,70 Euro.
Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten das solide Absatzwachstum im ersten Jahresviertel. Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte hier das obere Ende der für 2026 vorgegebenen Spanne erreichen.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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