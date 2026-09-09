AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Personalie 09.09.2026 17:54:06

AUTO1-Aktie deutlich im Minus: CFO tritt zurück

AUTO1-Aktie deutlich im Minus: CFO tritt zurück

AUTO1 muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Christian Wallentin von seiner Position als Finanzvorstand aus familiären Gründen zurückgetreten. Er ist erst seit Anfang des Jahres CFO.

CEO Christian Bertermann wird das Finanzressort zusätzlich übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der Aufsichtsrat befinde sich bei der Suche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

"Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch", sagte Aufsichtsratschef Hakan Koç. Wallentin wird weiter als "Senior Advisor" bei AUTO1 fungieren.

Letztlich fiel die AUTO1-Aktie im XETRA-Geschäft um 6,47 Prozent auf 19,96 Euro.

DOW JONES

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