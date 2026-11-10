AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Neuer Posten 10.11.2026 11:22:39

AUTO1-Aktie gewinnt: Neuer CFO kommt von der Deutschen Börse

AUTO1-Aktie gewinnt: Neuer CFO kommt von der Deutschen Börse

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat mit dem Manager Jörg Pietzner von der Deutschen Börse eine Nachfolge für den Posten des Finanzvorstands gefunden.

Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete bei der Deutschen Börse zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von AUTO1

Via XETRA stiegt die Aktie zeitweise 1,4 Prozent auf 17,44 Euro.

/men/stk

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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