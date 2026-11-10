AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Neuer Posten
|
10.11.2026 11:22:39
AUTO1-Aktie gewinnt: Neuer CFO kommt von der Deutschen Börse
Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete bei der Deutschen Börse zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von AUTO1
Via XETRA stiegt die Aktie zeitweise 1,4 Prozent auf 17,44 Euro.
/men/stk
BERLIN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|16,44
|-5,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.