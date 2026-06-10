AUTO1-Aktie im Fokus: Kapitalmarkttag überzeugt Goldman Sachs und Anleger

Daraufhin kletterte der Kurs des Autohändlers im Tageshoch auf 23,52 Euro und damit über das Juni-Hoch von 23,38 Euro. Später notiert die Aktie noch 1,53 Prozent höher bei 22,54 Euro. Am Mittwoch waren die Titel des Autohändlers im MDAX der Spitzenreiter.

Der Goldman-Experte James Tate äußerte sich in einer Studie positiv zur Investorenveranstaltung, die in einer Woche angesetzt ist. Er verspricht sich positive Kurstreiber, denn die Absatzentwicklung sollte die Zuversicht auf dem Weg zur Profitabilität der Plattform Autohero erhöhen. Darin und in den langfristigen Margenaussichten sieht der Experte eine Grundlage für eine Neubewertung der Papiere. Mit einem Kursziel von 35 Euro traut er AUTO1 eine Steigerung um etwa die Hälfte zu.

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FRANKFURT (dpa-AFX)