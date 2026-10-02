AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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JPMorgan kürzt Erwartungen 02.10.2026 13:32:00

AUTO1-Aktie im Minus: Zahlen-Briefing verunsichert Anleger

AUTO1-Aktie im Minus: Zahlen-Briefing verunsichert Anleger

Der Kurs von AUTO1 ist am Freitag nach einem Briefing zu den Quartalszahlen schwer unter Druck geraten.

Der Gebrauchtwagenhändler stimmte Analysten auf die Anfang November anberaumten Resultate ein, bekam dafür aber kein gutes Feedback.

Die Aktien wurden zuletzt mehr als acht Prozent tiefer bei 15,85 Euro gehandelt. Dies war der niedrigste Kurs seit April.

Analyst Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar zu dem Briefing, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen bis 2028 um bis zu 16 Prozent. Für das dritte Quartal kappte er seine Erwartungen an das Absatzvolumen und den Rohertrag pro verkauftem Fahrzeug. Nun senkte JPMorgan das Kursziel für die AUTO1-Aktie von 37 auf 34 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Overweight".

Er monierte den Ansatz von AUTO1, der auf Skalierung ausgerichtet sei, aber wohl kurzfristig zu einem gedämpften Gebrauchtwagenerwerb geführt habe. Diese Entwicklung zeige sich in den Zahlen offenbar deutlicher als erwartet, denn die Aussagen des Managements hätten zuvor recht solide gewirkt. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzchefs brauche es noch Zeit, bis das Vertrauen in die MDax-Aktie wiederhergestellt ist.

/tih/ag/jha/

dpa (AFX)
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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