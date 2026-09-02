AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Geschäftsziele
|
02.09.2026 12:13:39
AUTO1-Aktie verringert Kurseinbruch - Jahresschluss bleibt große Unbekannte
Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch im Halbjahresbericht die Geschäftsziele für das Gesamtjahr. Das vierte Quartal könne wegen saisonaler Einflüsse von Unsicherheit geprägt sein, hieß es. Ähnlich hatte sich AUTO1 bereits vor einem Jahr geäußert.
Analysten sind mit Blick auf das zweite Halbjahr des Vermarkters von Gebrauchtwagen optimistisch. Doyinsola Ojo von der Citigroup rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Bruttogewinnen je Fahrzeug, die ein schwächeres Wachstum der Zahl der verkauften Fahrzeuge kompensieren dürfte. Das spreche für ein Erreichen des oberen Endes des Zielkorridors für 2026. Ähnlich hatte sich jüngst auch die Deutsche Bank zum zweiten Halbjahr von AUTO1 geäußert.
/bek/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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