AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Analystenmeinung
|
09.01.2026 16:14:39
AUTO1-Aktie zieht deutlich an: Goldman Sachs erhöht Kursziel
Experte Tate von Goldman Sachs schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er der Handelsplattform Autohero eine Absatzentwicklung über dem Konsens und den Zielsetzungen zutraue. Er betonte, die Voraussetzungen bei AUTO1 für das Jahr 2026 seien bei offenbar anhaltenden Marktanteilsgewinnen vielversprechend. Autohero erreiche schnell die gewünschte Größe in einem attraktiven Marktumfeld, das nur Platz für einen Gewinner biete.
Das Kursziel erhöhte Tate um zwei Euro. Mit 39 Euro steigt er neben Barclays und JPMorgan im dpa-AFX-Analyser zu den größeren Optimisten auf. Ein höheres Ziel nennt mit 42 Euro nur der JPMorgan-Experte Marcus Diebel. Bei seiner Zielerhöhung hatte er Anfang Dezember auch auf anhaltende Dynamik der Absatzvolumina verwiesen.
