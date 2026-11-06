AUTO1 Group SE Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AUTO1 Group SE Un hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 2,70 Milliarden USD gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at