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15.05.2026 06:31:29
AUTO1 Group SE Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AUTO1 Group SE Un hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AUTO1 Group SE Un ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat AUTO1 Group SE Un 2,85 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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