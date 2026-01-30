AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 im Aufwärtstrend: Aktie testet 21-Tage-Linie, JPMorgan optimistisch
Das Kursplus der AUTO1-Aktie via XETRA von zeitweise 4,07 Prozent auf 28,62 Euro bedeutete den ersten Platz im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.
Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".
Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten.
