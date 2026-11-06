AUTO1 präsentierte Quartalsergebnisse

AUTO1 hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,090 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,35 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at