AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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13.05.2026 07:49:38

Auto1 verdient etwas mehr - Prognose bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat bei einem deutlichen Absatzplus im ersten Quartal nur wenig mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um drei Prozent auf 59,8 Millionen Euro zu, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das traf in etwa die Erwartungen von Experten.

Der Absatz von Fahrzeugen stieg allerdings um über ein Fünftel auf fast 249.000 Autos, der Umsatz zog gar um ein Viertel auf 2,44 Milliarden Euro an. Auto1-Chef Christian Bertermann bestätigte den Jahresausblick eines operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 250 bis 275 Millionen Euro. Analysten rechneten zuletzt bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne./men/jha/

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10:41 AUTO1 Buy UBS AG
09:02 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
08:31 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:23 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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