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15.05.2026 06:31:29
AUTO1: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AUTO1 stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,44 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,44 Milliarden EUR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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