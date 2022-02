Autoabsatz in Europa im Januar weiter geschrumpft

Frankfurt (Reuters) - Der Mangel an Halbleitern lässt die Neuwagenverkäufe in Europa weiter sinken.

Im Januar wurden nach Daten des Herstellerverbandes ACEA mit rund 682.000 Fahrzeugen sechs Prozent weniger als im Vorjahresmonat verkauft. Damit sei ein neues Rekordtief für den ersten Monat des Jahres markiert worden, teilte ACEA am Donnerstag mit. Von den großen Absatzmärkten erlitten Italien und Frankreich mit einem Minus von fast einem Fünftel erneut Einbrüche, während die Auslieferungen in Deutschland um 8,5 Prozent zulegten und auch Spanien sich mit einem Plus von einem Prozent stabilisierte.