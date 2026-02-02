Autobacs Seven gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Autobacs Seven hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 76,70 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent auf 83,12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at