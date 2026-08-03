Autobacs Seven gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Autobacs Seven hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 18,85 JPY. Im letzten Jahr hatte Autobacs Seven einen Gewinn von 25,49 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Autobacs Seven 68,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at