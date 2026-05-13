Autobacs Seven gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Autobacs Seven hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 61,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 106,39 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 103,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Autobacs Seven 280,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 249,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at