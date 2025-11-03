Autobacs Seven hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Autobacs Seven hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,61 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 64,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Autobacs Seven 56,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at